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Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın cenaze töreninin ardından İstanbul'a döndü. Tecrübeli futbolcunun üzgün hali dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 13:16
- Güncelleme : 05.01.2021 - 13:25
Vincent Aboubakar, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Maobeal Alice Aboubakar'ı, ülkesi Kamerun'da son yolculuğuna uğurladı.
KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI
Golcü futbolcu, bugün öğle saatlerinde de İstanbul'a döndü. Havalimanından ayrılan Aboubakar, koronavirüs testi için kulüp tesislerine geçti.
Siyah-beyazlı futbolcunun, Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynanacak Rizespor maçının kadrosunda da yer alması beklenmiyor.