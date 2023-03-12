Vincent Aboubakar: Kazanınca mutlu oluyoruz Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği mücadelede 1 gol ve 1 asist yapan Vincent Aboubakar, 90 dakikayı değelendirdi.

Süper Lig’de 25. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi.

Maç Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş'ın galibiyet gollerini Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku kaydetti.

Takımın ilk golünü atan ve Masuaku'ya da asist yapan forvet Vincent Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Takımı tebrik ederim"

Vincent Aboubakar, şu açıklamayı yaptı:

"Takımı tebrik ederim. Muazzam bir takım ruhu gösterdik. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Mükemmel bir takım ruhuydu. Kazanarak devam etmek için herkes elinden geleni yapacak."

"Her zaman çalışmak lazım"

Aboubakar, şunları söyledi:

"Her zaman çalışmak lazım. Ben de çalışıyorum. İnsanlar hep eleştirecek, bu normal. Eleştirileri çalışarak olumluya çevirmek lazım. Takım olarak iyi şeyler yapabilmek için çabalıyoruz."

"Kazanınca mutlu oluyoruz"

Kamerunlu golcü, şu sözlerle açıklamalarını bitirdi: