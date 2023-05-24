Vincent Aboubakar: Manchester United ve Atletico Madrid ile görüşme halindeydim

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yaşamayan ve gösterdiği performansla alkış toplayan Beşiktaş'ta takımın iyi performansında önemli rol oynayan Vincent Aboubakar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan Ligi ekiplerinde eski takımı Beşiktaş'a geri dönen Kamerunlu golcü, siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce görüştüğü Avrupa'nın dev kulüplerini duyurdu.
"Geri dönmek benim için sorun değil dedim"
Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Vincent Aboubakar, şunları söyledi:
"Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm."
14 maçta 12 gol attı
31 yaşındaki futbolcu, son maçlarda gösterdiği performansla adeta geriye dönüş sinyalleri verdi. Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan forvet oyuncusu 12 gol ve 1 asist ile mücadele etti.