Vincent Aboubakar'dan İstanbulspor'a harika gol

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan mücadelede siyah-beyazlı takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, harika bir gole imza attı.
Jensen çaresiz kaldı
Mücadelenin 56. dakikasında İstanbulspor'un yedek kulübesi önünden kullandığı taç atışı sonrası baskıyla topu kapan Cenk Tosun'un pasında çaprazdan ceza yayına doğru hareketlenen Aboubakar, sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru nefis bir plase yolladı ve top kaleci Jensen'in bakışları arasında ağlarla buluştu.
3. golünü kaydetti
31 yaşındaki Kamerunlu forvet, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta 7. maçında 3. golünü kaydetti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)