Vincenzo Montella, Başakşehir - Fenerbahçe maçını tribünden izledi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Bu kritik maçta ise tribünlerde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı.

Montella lig maçını izlemek için Fatih Terim Stadyumu’na geldi.

Maçı stadyumda takip etti

İtalyan teknik adam Montella mücadeleyi protokol tribününde izledi.

Montella'ya yardımcı antrenör Daniele Russo, atletik performans antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile analiz antrenörü Massimo Crivellaro eşlik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)