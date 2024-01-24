Vincenzo Montella, Başakşehir - Fenerbahçe maçını tribünden izledi

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Bu kritik maçta ise tribünlerde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı.
Montella lig maçını izlemek için Fatih Terim Stadyumu’na geldi.
Maçı stadyumda takip etti
İtalyan teknik adam Montella mücadeleyi protokol tribününde izledi.
Montella'ya yardımcı antrenör Daniele Russo, atletik performans antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile analiz antrenörü Massimo Crivellaro eşlik etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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