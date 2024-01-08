Vincenzo Montella, Fenerbahçe'yi ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Milli futbolcularla da görüşen İtalyan teknik adamın EURO 2024 öncesi tüm kulüpleri teker teker ziyaret edeceği öğrenildi.

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Milli Takım Yardımcı Antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

A Milli Takım heyeti Fenerbahçe Tesisleri'nde

Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin antrenmanını izleyen A Milli Futbol Takımı yetkilileri, antrenman sonrası Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Milli futbolcularla da görüştü

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcularımız ve teknik heyetimizle sohbet eden A Milli Futbol Takımı yetkilileri, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve futbolcularımıza misavirperverliklerinden dolayı teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcular Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Umut Nayir gibi isimlerle de bir araya gelen İtalyan teknik adamın, EURO 2024 öncesi oyuncularından beklentilerini de anlattığı öğrenildi.