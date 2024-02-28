Vincenzo Montella'dan Ankaragücü'ne ziyaret A Milli Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella, Emre Belözoğlu yönetimindeki Süper Lig ekibi Ankaragücü'nü ziyaret etti.

AA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de mücadele eden kulüplere yaptığı ziyaretlere Ankaragücü ile devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasını Eryaman Stadyumu'nda takip eden İtalyan teknik adam, bugün Beştepe Tesisleri'ne gitti.

Montella, Emre Belözoğlu ile bir arada

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve ekibi ile bir araya gelen Montella, görüşmede takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izleyen İtalyan teknik adam, ziyaretinin sonunda Ankaragücü takımı ile fotoğraf çektirdi.

Başkent temsilcisinin teknik direktörü Belözoğlu, ziyaretin anısına Montella'ya üzerinde adının yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)