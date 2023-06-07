Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe yanıtı

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'un başında son maçına Ankaragücü'ne karşı çıktı. Mücadele öncesi açıklamalar yapan Montella, Fenerbahçe sorusunu da yanıtladı.

İtalyan teknik adam, kendisi hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için, şunları dedi:

"30 yıldan fazla bir deneyimim var futbolda, birçok kez bu durumlarla karşı karşıya geldik. Söylentiler olduğunda, birçok kez söylentiler doğru olmayabilir. O yüzden baktığınızda bunları yönetebilmek en önemli detay oluyor bizler için"

Montella, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la konuşacaklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

"Herhangi bir karar alınacaksa, öncesinde başkanımızla oturup konuşmamız gerekiyor. Belki zamanımız olmadı şu ana kadar, belki maçtan sonra görüşeceğiz. Kararımızı o şekilde beraber vereceğiz. Başkanımızla, birbirimizi sevdiğimizin, bir dostluğumuzun olduğunu da saymamız gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var başkanla. Maçtan sonra da gereken her şey konuşulacaktır. Ondan sonrası da verilen kararı herkes ona göre duyacaktır"