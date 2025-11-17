Vincenzo Montella'nın milli takımdaki başarısı dikkat çekiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'a altın dönemini yaşatıyor.

Bulgaristan'ı yenerek üst üste 3. galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası için play-off oynamayı garantileyen Ay-Yıldızlı ekibimizin İtalyan hocası liderliğinde eli tutulmuyor.

Basın toplantısında, "Topladığımız puan belki rekor olabilir" diyen Montella, bir yenisini daha başardı.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDEKİ EN YÜKSEK PUANI TOPLADI

İlklerin hocası olarak nam salan 51 yaşındaki çalıştırıcı, milli takım tarihinin en iyi performansına imza attı.

Grupta 4 galibiyet-1 mağlubiyetle hanesine 12 puan yazdıran Türkiye, ilk 5 maçlar itibarıyla Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki en yüksek puanını topladı.

Sadece İspanya'ya (6-0) yenilirken Gürcistan (2-3/4-1), Bulgaristan'ı (1-6/2-0) sahadan sildi.

Bu süreçte A Milliler, daha önce Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki en iyi karnesini 2022'de ve 2002'de elde etmişti.

İKİ SENEDE DE PLAY OFF MÜCADELESİ VERDİK

O iki sene de 11'er puan toplayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ikisinde de play-off'larda mücadele etti.

2022'ye Portekiz'e elenerek gidemeyen Türkiye, 2002'ye Avusturya'yı saf dışı bırakarak katıldı.

A Milli Takım, 2018 ve 2010'daki elemelerde ise 8'er puan toplamıştı.

Montella, resmi maçlar dikkate alındığında 21 müsabakada 14 galibiyet-3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2.15 puan ortalaması yakaladı.

TARİHİ İSTATİSTİK

Öte yandan Montella, Türkiye tarihinde 4 ve üzeri resmi maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim artık Vincenzo Montella.

Opta'nın verilerine göre İtalyan çalıştırıcı, görevde bulunduğu süre boyunca 17 resmi maçta 11 galibiyet elde ederek yüzde 64,7'lik bir galibiyet oranına ulaştı.

Montella, bu performansıyla geçmişte A Millî Takım’ı çalıştıran isimleri geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu.