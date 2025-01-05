Vitor Pereira, Galatasaraylı yıldızın peşinde

Transfer piyasası gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da adeta alev aldı.
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'a imza atan ve harika bir çıkış yakalayan Vitor Pereira da ocak ayının başlamasıyla birlikte gözünü Türkiye'ye dikti.
Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Wolverhampton, Hakim Ziyech ile görüşme halinde.
MENAJERİ İLK TEMASI KURDU
Faslı futbolcunun menajerinin, dün İngiliz kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından Göztepe maçında da Hakim Ziyech kadroya alınmadı.
İDMANLARA DA ÇIKMADI
Süper Lig'e verilen arada kendisine kulüp arayan Ziyech, Göztepe mücadelesi öncesinde antrenmanlara da çıkmadı.
Ayrılığı artık kesin gözüken Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 1 asistlik katkı verdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış