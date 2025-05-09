Vitor Pereira, İngiltere'de ayın teknik direktörü seçildi

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Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştıran ardından da rotasını Brezilya ve Suudi Arabistan'a çeviren Vitor Pereira, Premier Lig'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aralık 2024'te 19. sırada aldığı Wolverhampton'ı 13. sıraya kadar taşıyan deneyimli hoca, nisan ayında bir ilki başardı.

DÜŞECEK DENEN TAKIMI 13. SIRAYA KADAR ÇIKARTTI

Wolverhampton, nisan ayında Premier Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Kurtlar bu karşılaşmalarda West Ham United'ı 1-0, Ipswich'i(D) 2-1, Tottenham'ı 4-2, Manchester United'ı(D) 1-0 ve Leicester City'i 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Wolverhampton'ın 5 maçlık serisiyle birlikte Vitor Pereira, Premier Lig'de nisan ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

"ÖDÜL HERKES İÇİN"

Ödülünü alan Pereira yaptığı açıklamada, "Bizim için çok, çok iyi bir aydı. Tutarlıydık, rekabetçiydik, ancak bu arka planda kalan birçok insanın işi. Tek başımıza, personel olmadan, destekçiler olmadan, mutfakta, spor salonunda ve her yerde çalışan bu insanlar olmadan hiçbir şey başaramayız. Ödül herkes içindir. Kulüp, oyuncular, şehirdeki taraftarlar olarak herkesle harika bir uyumumuz var ve kendimi bu ailenin bir parçası gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira, Ocak 2022'de Bruno Lage'den bu yana Wolverhampton'da bu ödülü alan ilk teknik direktör oldu.