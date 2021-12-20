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    Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki 'ikinci dönem' karnesi

    Sarı-lacivertli ekipten gönderilen Vitor Pereira, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 28 puan yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 21:36
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    Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki 'ikinci dönem' karnesi

    2015-16 sezonundan sonra Fenerbahçe'nin başına ikinci kez getirilen Vitor Pereira, Süper Lig'de art arda alınan başarısız sonuçların ardından takımdan gönderildi.

    Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşülmesinin ardından yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denilerek veda edildi.

    YARIM KALAN HİKAYEYİ YİNE TAMAMLAYAMADI

    Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' istiyorum diyerek yeniden sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayan Portekizli menajerin, ikinci dönemi Aralık ayında sona erdi.

    12 PUAN GERİSİNDE KALDI

    Pereira, Süper Lig'de 17 haftalık periyot dikkate alındığında puan olarak ilk döneminin 12 puan gerisinde kaldı.

    İLK DÖNEMDE 40 PUAN

    Vitor Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde takımın başında çıktığı 17 maçta 40 puan toplarken rakip filelere 27 gol atıldı.

    İKİNCİ DÖNEMDE İSE 28 PUAN

    Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 28 puan yazdırdı.

    Vitor Pereira nın Fenerbahçe deki ikinci dönem karnesi #1

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