Vodafone ile Terra Pizza sponsorluktan çekiliyor 7 yıldır Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza'nın, opsiyon haklarını kullanmak istemedikleri öğrenildi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplere, bir kötü haber de sponsorlardan geldi.

BEŞİKTAŞ 7 YIL SONRA SPONSOR ARAYACAK

7 yıldır siyah-beyazlı takımın forma göğüs sponsoru olan Vodafone'un, 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmak istemediği öğrenildi.

Yıllık 18 milyon lira gibi dev bir kayıp yaşayacak olan yönetimin, sponsor arayışlarına başladığı belirtildi.

TERRA PİZZA DA ÇEKİLİYOR

Beşiktaş'tan sonra bir kötü haber de Galatasaray'a geldi. 2019 yılında sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza, opsiyon hakkını kullanmak istemediğini yönetime bildirdi. Cimbom'un kaybı ise yıllık 20 milyon lira.

FENERBAHÇE'NİN SPONSORU ALİ KOÇ'TAN

Bu konuda en rahat takım ise Fenerbahçe.

Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu oto kiralama şirketinin, uzun yıllar daha sarı-lacivertlilere sponsor olması bekleniyor.