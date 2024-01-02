Volkan Demirel: Hatay depreminin ardından hayal ve plan kurmayı bıraktım Hatayspor'un başarılı teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat'taki depremlerin ardından hayal kurmayı bıraktığını söyledi.

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6 Şubat depremlerinin ardından neredeyse 1 sene geçti.

Tüm ülkeyi büyük bir hüzne boğan kara günün ardından yaklaşık 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bölgeye en yakın isimlerden biri olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Haber Global'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İnsanların benim hakkımdaki yorumlarındansa, yaptıklarımı ve yakınlarımın beni nasıl tanıdığını önemsiyorum. Tabii ki insanların hakkımda iyi şeyler düşünmesi ve konuşması hoşuma gider ama bizim işimizde eleştiri de var. Beni eleştirenlerden de, hakkımda iyi konuşanlardan da Allah razı olsun.

"Hayallerim, planlarım yok artık"

Mutlu uyuduğum bir akşamda, ne yapacağımı bilemediğim bir sabaha uyandım. Hayat bana en önemli şeyin hayatta olmak olduğunu öğretti.



Hepimizin hayata dair çabası, sahip olmak istediği şeyler var. Bunlar herkese göre değişir. Ama bunların hiçbirinin önemli olmadığını, 6 Şubat’ta sabaha karşı yaşanan depremin ardından tanıdığım insanların artık hayatta olmamasıyla öğrendim. Önemli olanın ailemle birlikte kimseyi kırmadan üzmeden yaşamak olduğunu öğrendim.



Depremden önce hayata dair hayallerim, ideallerim, planlarım vardı. Depremden sonra bunlar artık yok. Hayata bakış açım değişti. Artık "İnsanları kırmadan ne yapabilirim?" diye düşünüyorum.

"Sporda şiddet olmamalı"

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya çok üzüldüm. Futbolda ne yazık ki kabullenemediğimiz, itiraz ettiğimiz veya kötü sözlerin söylendiği ortamlar olabiliyor. Kendi açımdan örnek vereyim; ben de bazen hakemlere itiraz ediyorum, bazen verdikleri kararları tasvip etmiyorum ama en fazla yanlarına gidip itiraz ediyorum. Kırmızı kartla uyarıldığımda ise arkamı dönüp gidiyorum. İnşallah bir daha böyle şeyleri futbolumuzda görmeyiz. Sadece futbolda değil, hayatımızın hiçbir yerinde şiddet olmamalı.

Yeni yıl dileği

Allah bize mutluluk, sağlık, huzur versin. Zaten hepimizin çok şükür eli ayağı tutuyor. Bunlar olduktan sonra bizim aile olarak her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum.

"Çok hata yaptım"

Hayatta yapılan yanlışların insanı doğru yola götürdüğünü söyleyen Volkan Demirel, şöyle konuştu: