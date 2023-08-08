Volkan Demirel: Ömer’in eski günlerini özlediğini düşünüyorum Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yeni transfer Ömer Faruk Beyaz hakkında, "Yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi" dedi.

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İHA

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, şunları dedi:

Heyecanlı bir şekilde ilk maçımızı bekliyoruz. Bizim hazırlanma sürecimiz biraz daha uzun sürdü. Depremden sonra çok vaktimiz vardı. Bu vakitte futbolcuları nasıl hazırlayabiliriz, hangi futbolcularla ilerleyebiliriz bunların hesabı yapıldı. İtalya kampı, Topuk Yaylası’ndaki kamp ve buradaki çalışmalarla geldiğimiz süreç bizim adımıza iyi geçti. Performans verilerinden de son derece memnunuz. İlk maçımızla beraber güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle sezona başlarız. Her şeyden önemlisi Hatayspor’un sahaya çıkıp Hataylılara bir umut olacağı karşılaşma olacak. Buna hazırlıyoruz kendimizi. Bizim bu seneki hedefimiz maç kazanmak değil depremzedelere umut olmak.

"Onlar olmasa Hatayspor olarak biz burada olamazdık"

Hazırlık süreçlerinin keyifli geçtiğini dile getiren Volkan Demirel, şu şekilde konuştu:

Napoli’ye ve Salernitana kulüplerine teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladılar. Çok keyif aldığımız bir kamp oldu. Futbolcular için de güzel bir deneyim oldu. Bakanlığımıza ve futbol federasyonumuza da teşekkür ederiz. Onlar olmasa Hatayspor olarak biz burada olamazdık.

"Ömer’i bol bol izleyeceğiz"

Yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ile bizzat kendisinin görüştüğünü söyleyen Demirel, şu şekilde konuştu:

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktığında bende oradaydım. Bildiğim bir oyuncuydu. Yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Stuttgart’ta oynayamama, zaman bulamama gibi sorunlar yaşadı. Ömer’i çok iyi tanıdığım için, o da beni iyi tanıdığı için bir telefon görüşmemiz oldu. “Benimle çalışmak ister misin?” diye bir sorum oldu. O da, “Hocam seninle çalışmak isterim. Yeter ki kulüpler anlaşsınlar” dedi. Sonra kulübüyle iletişime geçtik. Ömer’in şu an yüzde 20 maaşını ödüyoruz. Ömer de bu maaşının yüz 10’unu depremzedelere bağışladı. Bu beni çok etkiledi. Futbolunu yeniden yukarı taşımak istiyor. Ben de yeteneklerine ve kişiliğine güvendiğim için ve Hatay’a katkı sağlayacağı için takıma katılmasına mutlu oldum. Ömer’in eski günlerini özlediğini düşünüyorum. Hiçbir çöküş yok. Gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu halledince Ömer’i bol bol izleyeceğiz.

"Bertuğ Yıldırım çok önemsediğim bir futbolcu"

Geçen sezon da adından sıkça bahsettiren Bertuğ Yıldırım hakkında da konuşan genç teknik adam, şunları söyledi: