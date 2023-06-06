Volkan Demirel: Tek istediğim Hatay'ın ve Hatayspor'un ayağa kalkması Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve teknik direktör olarak bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini söyledi.

AA

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da sahibini bulacak UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, teknik direktör Volkan Demirel'in de katıldığı davette sergilendi.

Beşiktaş'ın sahası Dolmabahçe'de düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi'yle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah çalışırsak, istersek ve aklımıza koyarsak bir gün başarırız. Benim şu anda tek istediğim Hatay'ın ve Hatayspor'un ayağa kalkması. Hatay için elimden geleni yapmak istiyorum."

"Umarım ilerleyen yıllarda Türk takımlarımızı da burada görürüz"

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanacak olmasının önemine değinen Demirel, şöyle devam etti:

"Manchester City-Inter finali izleyeceğiz. Güzel bir gün olacak. Umarım ilerleyen yıllarda Türk takımlarımızı da burada görürüz. En büyük arzu ve dileğimiz bu. Türk misafirperverliğini de bu vesileyle tüm dünyaya göstermek istiyoruz."

"Umarım Hatay için gelecek sezon güzel olur"

Deprem felaketlerinin ardından çok zor günler yaşandığını ancak yavaş yavaş normal hayata dönmek gerektiğini anlatan Demirel, sözlerini şöyle tamamladı: