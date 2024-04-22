Volkan Demirel'den çarpıcı sözler: Küme düşmek istemiyoruz Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum ama skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele etti." dedi.

Demirel, Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'nın her zaman zor bir deplasman olduğunu söyledi.

İlk yarıda oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu ifade eden Demirel, ikinci yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.

"Yakaladığınız pozisyonlar yetmiyor"

Oyunun genelinde iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Demirel, şöyle konuştu:

Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum ama skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele etti. Bazen yakaladığınız pozisyonlar yetmiyor, şansınızın da yanınızda olması gerekiyor.

Antalyaspor'u galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Demirel, "Düşme hattında olmamız bizi üzüyor. 5 maç var. Hatayspor olarak küme düşmeden ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.