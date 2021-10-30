Volkan Demirel'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın eski A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Volkan Demirel, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Hande Sümertaş paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve teknik direktör Fatih Terim'in medya ilişkilerini de yöneten Hande Sümertaş, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta görev aldı.

FENERBAHÇELİLER ÇILGINA DÖNDÜ

Yayıncı kuruluşta çalıştığı dönem boyunca Galatasaray lehine yayınlar yapıldığı iddiasıyla Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sümertaş'ın Volkan Demirel'le fotoğrafı ortalığı karıştırdı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Volkan Demirel'in Hande Sümertaş'la çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşması sonrası sarı-lacivertli taraftarlar çok öfkelenirken, efsane kaleci için ağır ifadeler kullanıldı.

Taraftarlar, "Yazıklar olsun" diyerek Demirel'e yüklenirken bir kısım taraftar da eski kalecinin artık Fenerbahçe efsanesi olmadığını belirtti.