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    Volkan Demirel'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

    Volkan Demirel'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

    Galatasaray'ın eski A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Volkan Demirel, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 11:00
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    Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Hande Sümertaş paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

    Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve teknik direktör Fatih Terim'in medya ilişkilerini de yöneten Hande Sümertaş, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta görev aldı.

    Volkan Demirel den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım #1

    FENERBAHÇELİLER ÇILGINA DÖNDÜ

    Yayıncı kuruluşta çalıştığı dönem boyunca Galatasaray lehine yayınlar yapıldığı iddiasıyla Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sümertaş'ın Volkan Demirel'le fotoğrafı ortalığı karıştırdı.

    Volkan Demirel den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım #2

    "YAZIKLAR OLSUN"

    Volkan Demirel'in Hande Sümertaş'la çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşması sonrası sarı-lacivertli taraftarlar çok öfkelenirken, efsane kaleci için ağır ifadeler kullanıldı.

    Taraftarlar, "Yazıklar olsun" diyerek Demirel'e yüklenirken bir kısım taraftar da eski kalecinin artık Fenerbahçe efsanesi olmadığını belirtti.

    Volkan Demirel den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım #3

    Volkan Demirel den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım #4

    Volkan Demirel den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım #5

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