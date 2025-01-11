Volkan Demirel'den hakeme tepki! İlk kez görüyorum

Haber Merkezi

Süper Lig'in 19. haftasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş, evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Penaltı bekledikleri pozisyon için konuşan Demirel, şunları dedi:

Akan oyunun durdurulup, daha sonra VAR'a gidilip de penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum.

"BU İŞ YETENEK İSTİYOR"

Mücadeleyi değerlendiren 43 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Söylenecek bir şey yok. Çocuklar iyi mücadele etti. 42 kez ceza sahasında buluşmuşuz, Trabzon maçı da aynıydı. Pozisyonları buluyoruz ama bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş.

"BAZILARI ANLAR!"

Hakem ile ilgili konuşan Demirel, şu sözleri sarf etti: