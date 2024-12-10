Volkan Demirel'den Sivasspor açıklaması

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Süper Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçiren düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü, cuma günü evinde oynayacağı Sivasspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Son 7 maçı kazanamadıklarını ve galibiyet hasretine son vereceklerini belirten Demirel, "Ortamımız burada güzel. En uygun oyuncuyu buraya getirmeyi düşünüyoruz. Bodrum'da aile ortamı ve düzen var. Bu aile ortamına her futbolcuyu da sokmak istemem. Bize katkı sağlayacak oyuncular gelecek. Rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmayı çok istiyoruz. Zaten her maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Oyun gelişiminin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, "Bir sonuç alamasak da ben oyuncuların bize dönüşlerinden çok memnunum. Zamanla sonuç da gelecek." ifadelerini kullandı.

"BU DÜZENİ BOZMAK İSTEMİYORUM"

Sivasspor karşılaşmasının önemli olduğunu ifade eden Volkan Demirel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

3 puanı mutlaka kazanmamız lazım. Bunu hak eden bir grup var. Futbolcularımız istekli, ne desek yapmaya çalışıyorlar. O yüzden ben niyetlerin ve samimiyetin olduğu bir ortamda her zaman doğru işlerin çıkacağı düşüncesindeyim. Bu hafta Allah'ın izniyle 3 puanla başlayacağız, önümüzdeki hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Biz takımın eksiğini veya fazlasını zaten söylemiştik. Bu düzeni bozmak istemiyorum.

Bodrum FK, ligdeki ilk sezonunda 14 maçta 11 puanla 17'nci sırada yer alıyor.