Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Son zamanlarda gel-gitli evlilikleriyle dikkat çeken Mauro Icardi ve Wanda Nara, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra aralarındaki sorunları aşarak yeniden barışmıştı.

Ancak Icardi ve Wanda Nara'nın bu barışması oldukça kısa sürdü.

L-GANTE İLE YAKALANDILAR

Wanda Nara, daha önce hakkında aşk dedikoduları çıkan Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı.

ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI

Nara ve L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Buna karşın Nara, iki kızının babasını hâlâ sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.