Wanda Nara: Mauro Icardi geçen hafta futbolu bırakmak istedi Önemli bir sağlık sorunu bulunan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreci Arjantinli gazeteciye anlattı.

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı.

Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan güzel isim, şöyle konuştu:

Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu.

"Hastalığımı televizyondan öğrendi"

Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendi.

"Hemşireler ağlayarak geldi"

Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldi ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim.

"Doğru şekilde tespit etmek istiyorlar"