Wanda Nara'dan Icardi itirafı: Çalışmamı istemiyor Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, çarpıcı itiraflarda bulundu. Wanda, Icardi ile ettikleri en büyük kavganın nedenini açıkladı.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli isim hakkında konuştu.

Nara, Icardi ile olan ilişkisine dair detayları paylaşarak bir çift olarak karşılaştıkları zorluklara değindi.

It Would Be Incredible'a konuk olan Nara, ilişki içinde bağımsız bir kişisel kimliği korumanın önemini vurguladı.

"En büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam"

Wanda Nara, sözlerine şöyle başladı:

Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bazen erken kalktığımı görüyor ve bana 'ne gerek var' diyor.

"Beni kıracak yorumlar yapıyor"

Bir iş kadını, sunucu ve şarkıcı olarak giderek daha fazla sorumluluk üstlenmesine rağmen, eşinin bazen işine olan bağlılığının gerekliliğini sorguladığını kabul eden Wanda, şunları dedi:

Beni kıracak yorumlar yapıyor. Eğer bir konuda kavga ediyorsam, bunun nedeni 'ne gerek var' ya da 'ne istiyorsun' yorumlarıdır.

"Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır"

Wanda, sözlerine şöyle devam etti:

Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. Onun ünlü olduğunu söylemiyorum, çünkü değil. Ama bir kadın olarak hayallerini gerçekleştirmeli ve bağımlı olmamalısınız, Küçük bir öpücük ve 'ben gidiyorum' deme şansına sahip olmalı. Kalmak istiyorsa sorun yok ama başka seçeneği olmadığı için kalmamalı. Dışarı çıkan kişinin kadın olması iyi bir şey... Onun aynı zamanda çocuklarınıza verdiğiniz bir örnek olduğunu hissediyorum.

"Kızım böyle bir şey yapsa ölürüm"

Wanda Nara, son olarak şu ifadeleri kullandı: