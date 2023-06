Wanda Nara'nın Icardi için istediği sözleşme belli oldu Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Arjantinli futbolcu için istediği mukavele şartlarını sarı-kırmızılı yönetime sundu.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğu kazanmasında önemli pay sahiplerinden biri olan yıldız golcü Mauro Icardi'nin geleceği netlik kazanıyor.

Bonservisi Fransız devi PSG'de olan ve attığı gollerle taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan Arjantinli futbolcunun eşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Galatasaray'a Icardi'nin istediği sözleşme şartlarını sundu.

3 yıllık sözleşme istedi

Sarı-kırmızılı takımla bu sezon 26 maçta, 23 gol atıp 8 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu için Wanda Nara, Galatasaray yönetiminde şu sözleşme şartlarını istedi:

• Yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme

• İlk 11 başladığı ilk 5 resmi maçın ardından 250 bin, 10. maçın ardından 500 bin, 15. maçın ardından ise 750 bin euro hesabına yatırılacak. Bir sezonda maç oynama bonusu 1.5 milyon euroyu geçemeyecek.

• Süper Lig şampiyonluğunda 250 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 750 bin euro ödenecek.

• UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için 8 bin euro ekstra prim alacak.

• Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 250 bin euro, çeyrek finalde 400 bin euro, yarı finalde 500 bin euro, şampiyonlukta 5 milyon euro ödeme yapılacak.