Wanda Nara'nın oğlu Valentino, Galatasaray altyapısına transfer oldu

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin ayrılmak üzere olduğu eşi Wanda Nara'nın büyük oğlu Valentino Lopez, Galatasaray'ın U14 takımıyla anlaştı.

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi'nin ayrılmak üzere olduğu eşi Wanda Nara'nın ilk eşi Maxi Lopez'den olan büyük oğlu Valentino Lopez, Galatasaray'ın altyapısına transfer oldu.

Annesinin İstanbul'dan ayrılmasına rağmen üvey babası Mauro Icardi ile kalan Valentino Lopez'in yıldız forvetle çok iyi anlaştığı biliniyor.

Üvey babası Icardi'yle kaldı

Arjantinli golcü daha önce yaptığı bir açıklamada, "Benim nasıl bir baba olduğumu zaten biliyorsunuz ve benim olmayan üç çocuğa nasıl davrandığımı zaten biliyorsunuz." diyerek çocukları arasında ayrım yapmadığını vurgulamıştı.

Genç futbolcu adayı da Icardi ile birlikte Galatasaray'da kalarak hayatına bu şekilde bir yön vermiş oldu.

Valentino Lopez, annesinin yeni sevgilisi L-Gante'nin "Birbirimizi tanımaya başladık." sözleri üzerine sosyal medya hesabından palyaço emojisi paylaşarak ilişkiyi kabul etmediğini belli etmişti.