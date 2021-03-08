Welinton: Şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusu Welinton, alçakgönüllü bir şekilde çalışıp sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Son haftalarda çıkışa geçen Welinton, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Brezilyalı stoperin sözleri şu şekilde:

"SERGEN HOCA'NIN STİLİ AYNI"

"Sergen Yalçın'ın kazanma stili var, Alanya'da da böyleydi. Beşiktaş'ta da böyle. Burada kupa kazanmak istiyoruz, hocanın stili aynı."

"LİGDE BİTEN BİR ŞEY YOK"

"Şu an lideriz ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Daha çok maç var. Hepsi final niteliği taşıyor. Takım içinde hava çok iyi. Alçakgönüllü bir şekilde çalışıp şampiyon olmak istiyoruz."

"BEŞİKTAŞ EN BÜYÜKLERDEN BİRİ"

"Çok fazla pozisyona giren bir takım olduğumuz için benim ileri çıkmama gerek kalmıyor. Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan biri."