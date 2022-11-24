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    Welinton'un ayrılık şartı tazminat

    Welinton'un ayrılık şartı tazminat

    Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncusu Welinton, sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin erken feshedilmesi halinde 850 bin euro tazminat istediğini yönetime bildirdi.
    • 24.11.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:26
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    Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Welinton, Şenol Güneş'in de gelmesiyle birlikte forma umutlarını kaybetti.

    Tecrübeli teknik adamın, takımdan gönderilmesini istediği Welinton için harekete geçen yönetim, Brezilyalı savunmacıdan beklemediği bir yanıt aldı.

    Sözleşmesinin son yılına giren Welinton'un, sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini söylediği öğrenilirken, sözleşmesini feshetmek içinse 850 bin euroluk yıllık ücretinin tamamının ödenmesini talep etti.

    Welinton un ayrılık şartı tazminat #1

    Sadece 1 maçta oynadı

    Yabancı kontenjanında yer açılması için Brezilyalının gitmesini bekleyen yönetimin bu cevap karşısında şaşırdığı belirtilirken, ocak ayında nasıl bir hamle yapılacağı da merak ediliyor.

    Eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle alınan Welinton, bu sezon sadece 1 lig maçında süre aldı.

    Welinton un ayrılık şartı tazminat #2


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