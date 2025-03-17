Werder Bremen, Mesut Özil'i jübileye davet etmedi

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Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in efsane oyuncularından Brezilyalı Diego, 22 Mart'ta Weser Stadyumu'nda veda maçına çıkacak.

Diego'nun eski takım arkadaşlarından Mesut Özil ve Tim Wiese'nin bu özel maça davet edilmemesi ise dikkat çekti.

Alman BILD gazetesinin haberine göre kulüp yetkililerinin bu kararı Diego ile ortak bir şekilde aldığı açıklandı.

"MESUT'UN SON DÖNEMDE İZLEDİĞİ YOL WERDER BREMEN DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Werder Bremen kulüp sözcüsü, Mesut Özil’in davet edilmemesiyle ilgili, "Mesut'u davet listesine eklememeye Diego ile ortak karar verdik. Çünkü son dönemde onun izlediği yol, Werder Bremen’in değerleriyle örtüşmüyor." açıklamasında bulundu.

"BİZİMLE HİÇBİR İLGİSİNİN OLMADIĞINI DUYURMUŞTU"

Tim Wiese’nin de davet edilmemesiyle ilgili konuşan kulüp yetkilileri, "Tim Wiese’yi Diego’nun veda maçına davet etmedik ve bunu Diego’ya da ilettik. Ayrıca Tim, bir süre önce Werder Bremen ile artık hiçbir ilgisinin olmadığını kamuoyuna duyurmuştu." dedi.

NEDEN AK PARTİ'DE SİYASETE GİRDİĞİNİ ANLATTI

Öte yandan kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen, Süper Lig'de de Fenerbahçe ile Başakşehir'de oynayan Mesut Özil, 2023 yılında futbolu bıraktığını duyurmuştu.

Özil, futbol yaşantısına son verdikten sonra AK Parti'den siyasete girdi.

AK Parti'de siyasete girmesine de değinen Özil, "Ben aslında her zaman siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı'mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanya başlattılar. Siyasetten keyif alıyorum." şeklinde konuştu.