Wesley Sneijder'in Galatasaray paylaşımına yorum yağdı

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Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuş bir efsane olarak anılmaya devam ediyor.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve bu süreçte 175 resmi maçta 45 gol, 44 asistlik katkı sağlayan Hollandalı yıldız, Galatasaray günlerini hatırlatan bir paylaşımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SARI-KIRMIZILI KALPLERLE ANLAMLI MESAJ

39 yaşındaki eski futbolcu, dönemlere göre Galatasaray’ın efsaneleşen isimlerini içeren bir görseli, sarı ve kırmızı kalp emojileriyle birlikte sosyal medya hesabında paylaştı.

Sneijder’in bu jesti, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Yıldız futbolcunun Galatasaray’a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirmesi, camia ile arasındaki bağın ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"GALATASARAY BENİM KALBİMDE"

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da Galatasaray’a olan sevgisini dile getiren Sneijder, şu sözleriyle Türk halkı ve taraftarları övdü:

Galatasaray benim kalbimde. İstanbul'a ilk geldiğim andan itibaren taraftarlar beni her zaman çok sıcak karşıladı. Şehri seviyorum, kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum. Her zaman söylerim, bizim taraftarımız dünyanın en iyi taraftarı.

FUTBOLU 2019’DA BIRAKTI

Son olarak Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen Wesley Sneijder, 13 Ağustos 2019’da futbol kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu.

Sneijder, Galatasaray günlerini ve taraftarla yaşadığı unutulmaz anları sık sık hatırlatarak sarı-kırmızılı renklere olan bağlılığını gözler önüne seriyor.