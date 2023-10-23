Wilfried Zaha, Bayern'e bileniyor Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Bayern Münih maçı öncesi formda. Sarı-kırmızılı takımın, Fildişili oyuncudan beklentisi yüksek.

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Galatasaray'a gelmeden önce hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek olduğunu söyleyen Wilfried Zaha, bu sezon kritik anlarda her zaman kalitesini konuşturdu.

Özellikle Devler Ligi'nde 2. hafta maçında eski takımı Manchester United'a karşı şov yapan Fildişili hücum oyuncusu, bu kez de Bayern Münih'i gözüne kestirdi.

Kalitesini ortaya çıkardı

Fiziksel olarak açıklarını kapatmak adına ekstra olarak çalışan 30 yaşındaki futbolcu, Alman devi karşısında da yine kalitesini ortaya çıkarmak istiyor.