Wilfried Zaha, Beşiktaş derbisinde yok

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak kritik randevu öncesinde konuk ekip Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Zaha, kadroda yok
Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takımda Wilfred Zaha gelişmesi yaşandı.
Ayak bileğindeki ödem nedeniyle Wilfred Zaha maç kadrosunda yer almadı.
3 isim daha oynayamayacak
Sarı-kırmızılı takımda 3 isim daha derbide forma giyemeyecek.
Sergio Oliveira, Serge Aurier ve Hakim Ziyech bu maçta kadroda yer almayacak.
34 maçta 10 gol kaydetti
Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği Wilfried Zaha, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 10 kez gol sevinci yaşarken 5 de asist yaptı.
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