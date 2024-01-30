Wilfried Zaha'dan harika performans: Son 6 maçta 6 gole katkı verdi Galatasaray Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezonki 10. golünü atarken son 6 maçta da 6 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekti.

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Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maçta beraberlik golünü Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha kaydetti.

Müsabakanın 72. dakikasında kale önünde Halil Dervişoğlu’nun pasında topu alan Zaha, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 yaptı.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı. Zaha bu gollerin 9’unu Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında attı.

Başarılı futbolcunun son 6 maçta 6 gole katkı vermesi de dikkat çekti. Zaha, bu maçlarda 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Müsabakaya yedek başlayan Wilfried Zaha, 46. dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna girdi.

"Şampiyonluk istiyoruz"

Öte yandan yıldız futbolcu, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı hızlı oynamaya başladıklarında galibiyetin geldiğini söyleyen Zaha, "Maçın ilerleyen dakikalarında üstünlük kurduk. Hızlı oynamaya başladıktan sonra fark yarattık. Gol attığım için de mutluyum." dedi.

Taraftarların ilgisine değinen Zaha, "Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor. Bol bol çalışarak maçlarda gollerimi atmaya ve taraftarın sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum. Sonunda şampiyonluk istiyoruz." sözlerini sarf etti.