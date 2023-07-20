Wilfried Zaha'nın eşi: Bana ve aileme mesaj atmayı bırakın

Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"Bunaltıcı oluyor"

taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige şöyle konuştu:

Herkese merhaba. Wilfried'e ve bana gösterdiğiniz desteğe minnettarım ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten kaçınabilirseniz makbule geçer. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor.

Zaha'nın kafası karışık

Wifried Zaha ise önceki gün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaşkın ve kafası karışmış olduğunu belirten ifadeler kullandı.

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