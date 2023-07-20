Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım: Ne bekliyorsun Fenerbahçe, Crystal Palace, Galatasaray ve bazı Suudi Arabistan takımlarından teklif alan Zaha'nın henüz karar vermemesi sarı-lacivertli cephede öfkeye yol açtı.

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde bulunan ve iki kez kendisine verilen süreyi aşarak ek zaman isteyen Wilfried Zaha'nın sosyal medya paylaşımı büyük dikkat çekti.

Fildişili kanat forvet oyuncusu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şaşkın ve kafası karışmış olduğunu belirten ifadeler kullandı.

Zaha'nın paylaşımı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere büyük ilgi görürken 2 saatte 30 bin yorum sınırına dayanan tweet, milyonlarca görüntülenme aldı.

Fenerliler eleştirdi

Sarı-lacivertliler paylaşımın altına, "Fazla naz aşık usandırır," "Geleceksen gel, gelmeyeceksen bizi oyalama" gibi yorumlar yaptı.