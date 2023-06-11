Willian Arao: Burada ailemle birlikte mutluyuz Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu ve ayrılmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

Sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ülkesinin takımı Flamengo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Willian Arao, kendisinin ve teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Burada ailemle birlikte mutluyuz"

Brezilya basınından Globo'ya konuşan Arao, "Gelecek için planların neler?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe ile sözleşmem var ve burada ailemle birlikte mutluyuz. Planım, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve sonra ne olacağını göreceğiz. Futbolda her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ama burada mutluyum ve artık taşınmaya niyetim yok."

"Bana bir şey söylemedi ama umarım kalır"

Brezilyalı futbolcu Jorge Jesus'un sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: