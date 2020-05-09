Wolfsburg, bu kez Kruse'nin peşinde Tolga Ciğerci ile prensip anlaşmasına varan Wolfsburg'un, eski oyuncusu Kruse'yi de kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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Bundesliga ekibi Wolfsburg, gözünü Fenerbahçeli futbolculara dikmiş durumda...

Eski oyuncusu Tolga Ciğerci ile her konuda anlaşan Alman takımı, bir başka eski futbolcusu Kruse'ye de kancayı taktı.

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen yeşil-beyazlıların, 32 futbolcuyla menajerler aracılığıyla iletişime geçtiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

7 GOL 8 ASİST

Sarı-lacivertli formayla inişli çıkışı bir grafik çizen Kruse, bu sezon çıktığı 23 maç 7 gol atıp 8 asist de asist yaptı.

Tolga Ciğerci, Wolfsburg'a transfer oluyor