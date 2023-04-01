Yapay zeka futbolda gelmiş geçmiş en iyi ilk 11'i açıkladı

Korkutucu bir şekilde popüler olan ve hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zekâ sohbet robotları, hukuk ve sağlık alanından sonra şimdi de spor alanına el attı.
Editörümüz Ercan Ertan'ın yapay zeka uygulaması olan ChatGPT ile yaptığı futbol sohbetinde AI'ye "Futbol tarihinin en iyi 11'ini söyler misin?" şeklinde soru sorması üzerine gelen cevap futbolseverleri hayrete düşürdü.
Yapay zekanın en iyi 11'i
Kendisine has fikirleri olan ve şu anda birçok alanda kullanılan ChatGPT'nin gelmiş geçmiş en iyi 11'i şu şekilde:
Lev Yashin (Sovyetler Birliği - Rusya) - kaleci
Cafu (Brezilya) - sağ bek
Franz Beckenbauer (Almanya) - stoper
Paolo Maldini (İtalya) - stoper
Roberto Carlos (Brezilya) - sol bek
Xavi (İspanya) - orta saha
Diego Maradona (Arjantin) - orta saha
Johan Cruyff (Hollanda) - ofansif orta saha
Pelé (Brezilya) - forvet
Lionel Messi (Arjantin) - forvet
Cristiano Ronaldo (Portekiz) - forvet
Ronaldinho yer almadı
Chat GPT'nin yetenekleriyle bir kuşağa futbolu sevdiren Ronaldinho'ya 11'inde yer vermemesi ise dikkat çekti.