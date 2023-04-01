Yapay zeka futbolda gelmiş geçmiş en iyi ilk 11'i açıkladı Popüler yapay zeka sohbet uygulaması Chat GPT futbol tarihinin en iyi ilk 11'ini subjektif olarak yorumladı. Hangilerine katılıyor veya katılmıyorsunuz? Fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz...

Korkutucu bir şekilde popüler olan ve hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zekâ sohbet robotları, hukuk ve sağlık alanından sonra şimdi de spor alanına el attı.

Editörümüz Ercan Ertan'ın yapay zeka uygulaması olan ChatGPT ile yaptığı futbol sohbetinde AI'ye "Futbol tarihinin en iyi 11'ini söyler misin?" şeklinde soru sorması üzerine gelen cevap futbolseverleri hayrete düşürdü.

Yapay zekanın en iyi 11'i

Kendisine has fikirleri olan ve şu anda birçok alanda kullanılan ChatGPT'nin gelmiş geçmiş en iyi 11'i şu şekilde:

Lev Yashin (Sovyetler Birliği - Rusya) - kaleci

Cafu (Brezilya) - sağ bek

Franz Beckenbauer (Almanya) - stoper

Paolo Maldini (İtalya) - stoper

Roberto Carlos (Brezilya) - sol bek

Xavi (İspanya) - orta saha

Diego Maradona (Arjantin) - orta saha

Johan Cruyff (Hollanda) - ofansif orta saha

Pelé (Brezilya) - forvet

Lionel Messi (Arjantin) - forvet

Cristiano Ronaldo (Portekiz) - forvet

Ronaldinho yer almadı

Chat GPT'nin yetenekleriyle bir kuşağa futbolu sevdiren Ronaldinho'ya 11'inde yer vermemesi ise dikkat çekti.