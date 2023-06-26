Yaz transfer dönemi resmen başladı 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başladı.

Milyonlarca futbolsever taraftarının heyecanla beklediği yaz transfer dönemi için artık son günler.

Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, tarih araştırmalarına hız verdi.

İşte, TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.