DHA

TFF 1. Lig'de henüz galibiyet ile tanışamayan ve -3 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altınok, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, takımın çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

"BU KONUYU ÇÖZÜME ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Altınok, kentte depremlerin hala devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Göreve geldikten hemen sonra şehirde yeni bir deprem yaşandı. Futbolcuların durumu ortada. Yaşanan deprem sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu ile hemen görüşme sağladım. Sayın başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaşanan olumsuzluklar nedeni ile futbolcuların psikolojik durumlarını da düşünerek ısrarla bu ligde oynamak istemediğimizi ve haklarımız saklı kalmak kaydı ile ligden çekilmek istediğimi söyledim. Sayın Hacıosmanoğlu, 'Bizler bunu yapamayız. Fikstür bozuluyor, kulüplerin bazıları istemiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücbir bir sebep ile derse kimse bir şey diyemez' cevabını verdi. Aynı durumu Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da söyledi. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu Malatya'ya geldiğinde konuşarak çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bizim bir babamız yok belki ama tüm siyasetçilerimiz ile belediye başkanlarımızdan bize abilik kardeşlik hangi vazifeyi üstleneceklerse onu istiyoruz.

"BU TAKIMIN BORCU YAKLAŞIK 20 MİLYON DOLAR"

Kulüp Başkanı Altınok, kulübün borçları ile alakalı da bilgilendirmelerde bulundu. Borçların ödenmesi durumunda dahi Haziran ayına kadar transfer yasaklarının olduğunu belirten Altınok, şu şekilde konuştu: