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    Yeni Malatyaspor teknik direktörü istifa etti

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Hasan Özer ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 14:05
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    Yeni Malatyaspor teknik direktörü istifa etti

    Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, istifa ettiğini açıkladı.

    Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Yeni Malatyaspor'a geldiğimiz günden beri takımımızın başarısı için elimizden geleni yaptık. Ben ve ekibim yaşadığımız onca problem ve sıkıntılara rağmen oyuncu grubumuzu hem taktiksel hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazırlamaya çalıştık. Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibimle beraber istifa etme kararını verdiğimizi belirtmek istiyorum."

    Destek teşekkürü

    Özer, kendilerine destek olan Yeni Malatyaspor'un yönetim kuruluna, oyuncularına, Malatya Valisi Hulusi Şahin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve taraftarlara teşekkür ederek, bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor'a başarı diledi.

    Yeni Malatyaspor teknik direktörü istifa etti #1


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