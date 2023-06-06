Yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemine geçiliyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'da yayınlanan programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

"Önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız"

Başkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız."

Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Maliyeti ne kadar?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde, maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

Yıllık maliyet 2 milyon euro maliyeti olan bu sistemin yeni sezonda kullanılması bekleniyor.

Stada da yansıtılacak

Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor.

Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından bu uygulama yapılıyor.