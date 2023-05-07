Yeni sözleşmeyle Barış Alper'in maaşı artışa geçti Galatasaray, sözleşmesini yenilediği Barış Alper Yılmaz'ın bu sezonki maaşına yüzde 75 zam yaparak 7 milyon TL'ye çıkardı.

Süper Lig'de ezeli rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde bir iç transfer gerçekleşmişti.

Sarı-kırmızılı takımın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.

Bu sezon attığı kritik gollerle Galatasaray'a büyük katkıda bulunan 22 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmeyle birlikte yıllık ücretinde olacak artış miktarı belli oldu.

Yüzde 75 zam yapıldı

Bu sezon 4 milyon TL olan garanti ücreti 7 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu gelecek sezonlarda sırasıyla 10, 12, 14 ve 18 milyon TL kazanacak.

Takım içi dengeler dikkate alınarak yapılan yeni maaş artımının ardından Barış Alper'in sezonun kalan bölümünde daha sık forma bulacağı öğrenildi.

3 gol ve 1 asistle oynadı

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeni toplayan genç oyuncu, Galatasaray formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.