Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe talibim Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Yeni hocamız Türk olacak' sözleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'i ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bitiren ve sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Fenerbahçe'de 9 yıl sonra kazanılan ilk kupanın ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus takımdan ayrılmıştı.

Deneyimli çalıştırıcının yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu oluşturdu. Sarı-lacivertli takımın dün düzenlediği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Türk olacağını açıklamıştı.

"Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız"

Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız.

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"Her zaman bu göreve talip oldum"

Başkan Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından sosyal medyada birçok teknik adam konuşulmaya başlanmıştı.

Bu isimler arasında daha önce Fenerbahçe'de görev almaktan mutluluk duyacağını dile getiren Yılmaz Vural yer almamıştı. Tecrübeli teknik adam, adaylar arasında kendisinin gösterilmemesi hakkında açıklamalar yaptı.

Muhammet Duman'ın haberine göre; Yılmaz Vural, Fenerbahçe hakkında şu ifadeleri kullandı: