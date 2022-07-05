Petrol
113.43
-0.06%
Euro
17.5792
0.24%
Dolar
16.8428
0.10%
Altın
980.46
0.27%
Borsa
2406
0.00%
Bitcoin
343.140
6.07%
BTXN Coin
6.75
-2.03%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C
    Yılmaz Vural: Pro lisans almadan teknik direktör olunmaz

    Yılmaz Vural: Pro lisans almadan teknik direktör olunmaz

    Türk futbolunun renkli simalarından teknik direktör Yılmaz Vural, son dönemde futbolu bırakıp hemen teknik direktörlüğe adım atan pro lisansa sahip olmayan genç meslektaşlarını eleştirdi.
    • 05.07.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın üçüncü olduğu 2002 Dünya Kupası dönüşü Türk Hava Kuvvetleri tarafından F-16'larla karşılandığını hatırlatıp, bu başarının toplumdaki tüm kesimleri kucaklaştırdığına dikkat çekti.

    Bu gücüne rağmen futbolun Türkiye'de doğru yönetilemediğini savunan tecrübeli teknik direktör, yarışılmak istenen İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi liglerin çok profesyonel olduğunu söyledi.

    Türkiye'de şartlar profesyonelce yerine getirilmeden antrenörlere, "Al bu takımı şampiyon yap" dendiğini ifade eden Vural, "Birkaç yetenekli oyuncu almakla, 'Başarılı hoca' söylemleriyle olmaz. Bu işi temelinden düzeltmeden olmaz." dedi.

    Yılmaz Vural: Pro lisans almadan teknik direktör olunmaz #1

    "Futbol oynadım diye hemen teknik direktör olamazsın"

    Vural, 36 yıldır sürdürdüğü teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'nin her bölgesinden 30 takımla 38 kere sözleşme imzaladığını ifade ederek, kalıcı başarının bireysel çabalarla değil, doğru sistemle sağlanabileceğini vurguladı.

    Yılmaz Vural, eski futbolcular Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'in pro lisansa sahip olmadan teknik direktörlük yapmasını eleştirdi.

    Pro lisans sahibi olmadan teknik direktör olunamayacağını ifade eden Vural, "Onlar daha teknik direktör falan değil. Hepsi değerli insanlar. Futbolun içinden gelmiş, uluslararası seviyede oynamışlar. Onlar yapmayacak da kim yapacak? Ancak kötü örneklerle sistemi bozarsınız." ifadelerini kullandı.

    Yılmaz Vural: Pro lisans almadan teknik direktör olunmaz #2

    "Pro lisans için insanlar kredi çekiyor"

    Vural, lisans sahibi olmak için hemen hemen 10 seneyi bulan bir sürecin geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

    "Hiçbir çabası olmadan bir adamı, futbolu bırakır bırakmaz, sırf geçmişinde oynadı diye alıp çok önemli bir göreve koyuyorsunuz. Öteki tarafta lisans ücreti için 100 bin lira veriliyor. Bu, çalışmayan adam için çok büyük para. Krediler çekiliyor bunun için. Öteki tarafta bir kısım, geçmişindeki futbolculuğun getirdiği avantajla bu işe soyunuyor. Öğrenme süreçtir. Bu süreci yaşamadan olmaz. Allah yollarını açık etsin, hepsi de kardeşim, onları kastederek konuşmuyorum. Ancak prensip olarak doğru bulmuyorum.

    Bir mesleği yapacaksanız, gereklerini yerine getirmeniz lazım. Türkiye Futbol Federasyonu, 'Bugün top oynayan yarın antrenör olur.' derse, bu konu kapanır. Aksi takdirde kimsenin eğitime saygısı kalmıyor."

    Yılmaz Vural: Pro lisans almadan teknik direktör olunmaz #3

    "Türk futbolu prensipsiz yönetiliyor"

    Bu konuda yaptığı eleştiriler sonrası lisansını alanların da şimdi kendisine hak verdiğinin altını çizen Vural, "Türk futbolu prensipsiz, kuralsız yönetiliyor. Ben bu kardeşlerimizin maçtan sonra demeç vermemesine bozuluyorum. Ondan duymak istiyorum niye kaybettiklerini, niye kazandıklarını. Yaşlı bir kardeşimiz çıkıyor... Kimi kandırıyorsunuz. Gazeteleri açıyorsunuz, teknik direktör sen değilsin, bu. Ondan sonra da federasyon Türkiye'de milli takıma getirecek Türk hoca bulamıyor, bir yabancıyı getirmek durumunda kalıyor." diye konuştu.

    Yılmaz Vural: Pro lisans almadan teknik direktör olunmaz #4

    "A Milli Takım üst seviyedeki takımları yenemez"

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un performansına değinen Vural, "Futbolda geri kalmış ülkelerle oynadığımız maçları kazandık. Bu, onun başarılı olduğu anlamına gelmez. Oynanan oyuna bakıyorsunuz, yine bir kaos. Üst seviyedeki takımları yenecek düzeyde değil." açıklamasını yaptı.

    "Trabzonspor yine şampiyonluğun en güçlü adayı"

    Yılmaz Vural, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un, "Bu işi ne kadar doğru yaparsanız, o kadar başarı olur" mesajı verdiğini kaydederek, bordo-mavililerin sezon öncesi transferlerini tamamlayıp, oyuncularının tamamına yakınını kampa götürebildiğini belirtti.

    Bu yıl da kadro anlamında en derli toplu ekibin Trabzonspor'da bulunduğunu anlatan Vural, şampiyon adayı diğer takımlarda kadroların daha problemli olduğunu dile getirdi.

    Vural, Trabzonspor'un oturmuş bir yönetim, antrenör ve oyuncu grubuna sahip olduğunun altını çizerek, "Bu sene takımların durumuna bakıldığında, Trabzonspor yine şampiyonluğun önemli adaylarından olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

    Yılmaz Vural: Pro lisans almadan teknik direktör olunmaz #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
    Eğitim

    LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    İstanbul lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İstanbul lise taban puanları
    Eğitim

    İstanbul lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İstanbul lise taban puanları

    Görüş Bildir