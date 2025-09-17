Yılmaz Vural, Sarıyer'in yeni teknik direktörü oldu

1. Lig'de 5 hafta sonunda yalnızca 1 puan toplayan Sarıyer'de yeni bir dönem başladı.

Şenol Can ile yollarını ayıran mavi-beyazlılar, teknik direktörünü belirledi.

1. Lig'in yeni takımı Sarıyer, resmi hesabından eski teknik direktörü Yılmaz Vural ile anlaştığını duyurdu.

"YENİDEN YUVAYA DÖNDÜ"

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz.