Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Yaşanan bu vedanın ardından Yılmaz Vural'dan başkan Ali Koç'a mesaj geldi.

Yıllardır birçok kez Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyleyen 72 yaşındaki teknik Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ALİ KOÇ'A MESAJ

Yılmaz Vural, telefon konuşurken fotoğrafını paylaştı ve "Ali Beeeyy, merhaba.!" notunu düştü.

Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.