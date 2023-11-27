Yılmaz Vural'dan yabancı teknik direktör eleştirisi! Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı'nın başında yabancı teknik direktör olmasını eleştirerek, "TFF kendini tartışmalı. Kendi insanımızı bu kadar değersiz bulmak gibi bir yanlış içinde olmamamız lazım. Eğer Türk futbolu, kendi adamından Montella kadar takım yönetecek birini bulamıyorsa bu tartışılmalı. Bizim derdimiz Montella falan değil" dedi.

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İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’nın tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye’deki teknik direktörlük kavramı hakkındaki düşüncülerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), milli takıma yerli bir teknik direktör bulunamamasından dolayı kendisini eleştirmesi gerektiğini dile getiren Vural, şu şekilde konuştu:

Türkiye Futbol Federasyonu kendini tartışmalı. 'Neden Montella kadar bu işi başarabilecek Türk antrenörü yetiştiremiyorum?' diye kendisine sorma gerekiyor. Yoksa çöp herkes. İnsanın kendi vatandaşına böyle davranma hakkı var mı? Benim Alman vatandaşlığım da var ve 42 sene de orada yaşadım.

"Ordunun başına da yabancı getir"

Montella’yı bir istisna olarak gördüğünü fakat insanla yapılan bir işte pratiğin içine yabancı sokmanın pek mantıklı bir olay olmadığını vurgulayan Yılmaz Vural, şu ifadeleri kullandı:

O zaman ordunun başına da yabancı getir. Her şeyin başına yabancı getir mantığı çıkar ortaya. Yani senin vatandaşının yetmediği yerlerde yabancıdan destek almak gayet doğaldır. Şimdi Türkiye'de bin tane teknik direktör varken, eğer Türk futbolu bin tane adamından Montella kadar takım yönetecek birini bulamıyorsa bu tartışılmalı.

"Türk futbolunu yönetenler kendini başarılı sanmasınlar"

Montella’nın şu ana kadar çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar aldığını vurgulayan Vural, şu şekilde konuştu:

Bizim derdimiz Montella falan değil. Kendi insanınızı bu kadar değersiz bulmak gibi bir yanlış içinde olmamamız lazım. Eğer değersizse o zaman niye değersiz kaldığını bilmemiz lazım. Bakın oynayan çocuklarımızın çoğu Avrupa'dan gelen, Almanya kökenli çocuklar. Bizim ülkede bir milli takım kuracak kadar oyuncu yetiştiremediğimizi neden tartışmıyoruz? Bunları ben mi yapacağım? Bu eğitimi ben mi vereceğim? Bir dinamizme sahip olan bir ülkeyiz. Sen bu 21 milyondan milli takımda yarışacak, kendi bünyenden çıkmış 23 tane oyuncu önce çıkaramıyorsan, bunun çoğu Almanya'da yetişmiş veya yurt dışında yetişmiş Türk çocuklarıysa bunu yöneten arkadaşlar sakın bu yaptıklarını başarılı bulmasınlar. Yani taşıma suyunda değirmen döndürmüş olurlar. Bu gençliğe yapılmış bir yanlıştır. Türk gencine öğretilirse herkes kadar her şeyi yapabilir ve herkesle yarışabilir.

"Bizim milli takımımız başarılı olsun"

70 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'ye gelen 23. yabancı teknik adam olan Montella’yı başarılı bulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

Bizim Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup birincisi olarak gitmemize katkı verdi. Dolayısıyla inşallah devam eder. Bizim milli takımımız başarılı olsun. Bizim burada aldığımız keyif çok güzel, izlerken havaya fırlıyoruz. Böyle bir bakış açısına sahip bir insanız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)