Yılmaz Vural'ın tedavisi sürüyor

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Koronavirüse yakalanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da 12 kişi koronavirüse yakalanırken, bu isimler arasında yer alan teknik direktör Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi.

Hastanede tedavi altına alınan 67 yaşındaki teknik adam, YouTube'da beraber yayın yaptığı sunucu Dilek Yurttaş'la konuştu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Vural, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

MASKE TAKMIYORDU

Son dönemde YouTube'da yaptığı yayınlarla adından söz ettiren tecrübeli teknik adamın maske takmayarak dolaşması, eleştirilere neden olmuştu.