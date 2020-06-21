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    Yılmaz Vural'ın tedavisi sürüyor

    Yılmaz Vural'ın tedavisi sürüyor

    Koronavirüse yakalanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 11:59
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    Yılmaz Vural'ın tedavisi sürüyor

    TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da 12 kişi koronavirüse yakalanırken, bu isimler arasında yer alan teknik direktör Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi.

    Hastanede tedavi altına alınan 67 yaşındaki teknik adam, YouTube'da beraber yayın yaptığı sunucu Dilek Yurttaş'la konuştu.

    Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Vural, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

    MASKE TAKMIYORDU

    Son dönemde YouTube'da yaptığı yayınlarla adından söz ettiren tecrübeli teknik adamın maske takmayarak dolaşması, eleştirilere neden olmuştu.

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