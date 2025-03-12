Yine yabancı hakem sorunu: Mısır'daki derbide sahaya çıkmadılar

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Ligimizde yabancı hakem talepleri ve konuyla ilgili tartışmalar sürerken dünya kamuoyuna dikkat çeken bir olay yansıdı.

Buna göre Mısır futbolunu da yabancı hakem krizi vurdu...

Zamalek ile Al Ahly arasında oynanması planlanan derbi mücadelesinde Al Ahly tarafı karşılaşma için yabancı hakem talebinde bulunmuştu.

'YABANCI HAKEM YOKSA SAHAYA ÇIKMAYIZ' DEMİŞLERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, derbiyi yabancı hakemin yönetmemesi halinde ligdeki maçlara çıkılmayacağı bildirilmişti.

Al Ahly Kulübü, federasyon tarafından yabancı hakem görevlendirilmemesi üzerine Zamalek derbisine çıkmadı.

Mücadele, Zamalek Kulübü'nün 3-0 hükmen lehine galibiyeti olarak ilan edildi.

DERBİYE ÇIKMADILAR

Öte yandan Al Ahly'nin bu eyleminin, ligin geleceği ve bütünlüğü açısından büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği belirtildi.