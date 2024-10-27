Youssef En-Nesyri golünü attı, secdeye gitti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe, sezon başında 19.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ile golü buldu.
GOLÜ KAFAYLA ATTI
Dakikalar 15'i gösterdiğinde ev sahibi ekipte rakip yarı alanın sağ iç kısmında topu alan İrfan Can Kahveci arka direğe doğru ortasını yaptı.
Kaleci Diogo Sousa topu yumruklayarak uzaklaştırmak isterken hata yaptı. Kale alanının önüne doğru inişe geçen topa iyi yükselen En-Nesyri kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kalenin ortasından ağlar ile buluşturdu.
SECDEYE GİTTİ
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 3. kez ağları sarsan Faslı isim, kaydettiği golün ardından secdeye gitti.
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